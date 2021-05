Snød med corona-test: Står til bøde eller fængsel

LØGSTØR:Det, der i starten må havde virket som en smart nødløsning, gav alvorligt bagslag, da en ung mand havde glemt noget vigtigt inden han skulle til køreprøve.

Det krævede en negativ coronatest eller bevis på en vaccination, men det havde den 21-årige mand fra Aalborg ikke, da han gjorde klar til den afgørende test hos den motorsagkyndige.

Om der var tale om en forglemmelse, eller manden havde undgået at få betingelsen at vide, melder historien ikke noget om. Men da den sagkyndige opdagede, at navnet på attesten ikke passede på den elev, han skulle teste, blev prøven øjeblikkeligt stoppet.

Ved på denne måde at have brugt et andet menneskes test gjorde manden sig skyldig i det, der kaldes personelfalsk, hvilket straffes med bøde eller fængsel i op til seks måneder.

Det fremgår ikke af politiets døgnrapport om brugen af testen foregik med dens ejers vidende.