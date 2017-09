Snor var spændt ud: 11-årig fik hjernerystelse

AARS: - Er det en bevidst handling for at skade nogen - eller er det bare ubetænksomhed?

Det spørgsmål stiller mange i Aars sig, efter at to drenge over de seneste dage er kommet til skade på multibanen øst for Aars Skole.

Her har der i to tilfælde været spændt en snor ud mellem målet på multibanen og hegnet bagved - og det har betydet, at de to drenge er kommet til skade ved enten at løbe eller cykle ind i snoren. I det ene tilfælde gik det helt galt. Her løb 11-årige Viktor Balderen så hårdt ind på snoren, at han faldt og fik hjernerystelse.

Sindene i kog i Aars

Efter nærkontakt med den udspændte snor var Viktor i CT-scanner, hvor det kunne konstateres, at han havde fået hjernerystelse.

- Det var et stort chok, Viktor slog sig hårdt, og havde det rigtig dårligt. Heldigvis - kan man måske sige - så var det "kun" en hjernerystelse. Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der kunne være sket, hvis Viktor med fuld fart var røget direkte ind i snoren, og den havde ramt ham på halsen, siger hans mor, Lilli-Ann Balderen, til NORDJYSKE Medier.

På Facebook har hun fortalt om episoden og den har fået sindene i kog i Aars, hvor hende søn går i skole.

I kategoriet "personfarlige"

De to episoder er blevet anmeldt til politiet, fortæller Jesper Olesen, politiassistent ved Nordjyllands Politi, lokalpolitiet i Himmerland.

Han oplyser, at politiet undersøger sagerne, som er i kategorien "personfarlige".

Indtil det modsatte er bevist, så vælger skoleleder Søren Toft Mølgaard fra Aars Skole at tro, at der blot er tale om ubetænksomhed.

- Det ser ud som om, snorene er spændt op, fordi der er børn eller unge, som har spillet fodbold på multibanen. Her kan det være lidt besværligt at komme ud for at hente bolden, hvis man skyder ved siden af målet, på grund af de store bander. Hvis man binder målet op og sætter en snor i den ene side af målet og ud på hegnet bagved, så er målsiden løs, og man kan smutte den vej ud. Jeg håber, det er det, som er tilfældet, siger han.