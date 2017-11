Søges: Adresse til ny svømmehal

AARS: Det kan se ud, som om politikerne bare skal flytte et komma på udvalgsmødet. Men i så fald er det er et meget vigtigt et.

Placeringen af en ny stor svømmehal i det nye Aars Vest er der taget principbeslutning om i byrådet. Men med punktet "Forprojekt til etablering af Svømmecenter Vesthimmerland" bliver formuleringen så præcis, at den bliver bindende. Hvis den vedtages.

- Jeg har ikke hørt andet end at folk stadig bakker op om projektet. Så jeg går ud fra at det bliver et ja, siger formanden for fritids- og kulturudvalget, Kurt Friis Jørgensen (V).

Klar til næste byråd

Får han ret i den antagelse, så får byrådet det til behandling på årets og byrådsperiodens sidste møde den 14. december. Dermed vil fuldbyrdelsen af både svømmehal og Aars Vest blive serveret på et sølvfad til det næste byråd, der som bekendt står klar i kulisserne efter sidste uges kommunalvalg.

Samme nye byråd vil også have svært ved at snakke sig ud af projektet igen, hvis det skulle få lyst til det. Men det er der nu heller ikke noget der tyder på bliver aktuelt.

Selv om et ja ser ud til at være bindende, så bliver der dog sat en lille parentes om den præcise placering, der er afsat i de foreløbige planer:

- Det er med forbehold for, at jordbundsforholdene er i orden. De er ikke undersøgt til bunds endnu. Men der er ikke noget der tyder på, at det ikke kan lade sig gøre, siger Kurt Friis Jørgensen.

Friluftsbassin flytter med

Projektet lagde ud med tre modeller i prisklassen fra 127 millioner kroner til 210 millioner kroner. Man er dog alligevel endt med en blanding af de første to modeller, der inkluderer 50 meter svømmebassin, udspringsbassin, varmtvandsbassin og børnebassin.

I det projekt, som politikerne nu kigger intenst på, indgår også et nyt friluftsbassin lige ved siden af det indendørs. Prisen for den del af anlægget alene bliver i omegnen af syv-otte millioner kroner.