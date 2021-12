Søren vandt kamp: - Vi var nervøse lige til det sidste

MALLE:- En hård kamp - men det var det hele værd !

Søren Torp fra Malle nord for Ranum i Vesthimmerland kan ånde lettet op.

Efter en kamp, som har varet adskillige år, er han og familien, der bor i landlig idyl, nu sikre på, at de ikke bliver naboer til nye kæmpevindmøller.

To år efter byrådet i Vesthimmerland besluttede at stemme nej til et vindmølleprojekt i området, har et snævert flertal i det samme byråd nu også sagt, at området helt skal tages ud som vindmølleområde i kommuneplanen.

Det skete på det sidste møde i det byråd i Vesthimmerland, som fra årsskiftet bliver erstattet af et nyt byråd.

- Helt op til byrådsmødet var vi faktisk noget nervøse for, om der var flertal blandt politikerne for helt at pille området ud og dermed endegyldigt få gjort en ende på vores bekymringer, siger Søren Torp, der sammen med de øvrige beboere i området først kæmpede en indædt kamp mod det konkrete projekt og senere har holdt politikerne fast på, at området helt skal væk som vindmølleområde.

Forløsningen kom torsdag aften efter en maraton-debat i byrådet.

Tanker til Blære/Gundersted

Efter kampen er vundet for beboerne i Malle går Søren Torps tanker til en flok andre beboere omkring Blære/Gundersted i Vesthimmerland. De er nemlig lige nu ude i en tilsvarende kamp.

Her vil Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) gerne opstille en række kæmpevindmøller.

På byrådsmødet, hvor et flertal på 14 mod 11 besluttede at fjerne området i Malle som vindmølleområde, var der ikke flertal for også at fjerne området i Bjørnstrup/Blære som vindmølleområde.

Det håber beboerne kommer efter et konkret vindmølleprojekt fra HOFOR bliver fremlagt for byrådet senere.

Hvad er forskellen

- Vi satser virkelig på, at de fjerner muligheden for møller her hos os også, for vi har meget svært ved at se forskellen på Malle og os.

- Vi vil være lige så trætte af at skulle være naboer til kæmpemøller, siger Ulrik Mark Jensen, som står i spidsen for en lang række beboere, der kæmper møllekampen her.

Ulrik Mark Jensen står i spidsen for de utilfredse beboere ved Bjørnstrup/Blære. Her er han fotograferet ved en demonstration foran rådhuset mod vindmøllerne.

- Lige nu glæder vi os over, at Viborg Stift har nedlagt veto, og sagen derfor havner på indenrigs- og boligminister Kaare Dybvads (S) bord i det kommende år. Går afgørelsen i ministeriet set med vores øjne den forkerte vej, så sender vi sagen direkte i Planklagenævnet, siger Ulrik Mark Jensen.

Han kunne godt bruge en hjælpende hånd fra Søren Torp og de øvrige folk fra Malle, der succesfuldt har kæmpet kampen ikke mindst på de sociale medier.

En meget hård kamp

- De har været gode til at råbe politikerne op. Indtil nu har været en hård kamp for os. Der er mange beboere i området, som er ved at være godt trætte af det hele. Men vi må kæmpe videre og håber virkelig på, det til sidst ender med, at vi kan ånde lettede op ligesom de kunne i Malle, siger Ulrik Mark Jensen.