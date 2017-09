Søren Virenfeldt stiller op til byrådet

FARSØ: To et halvt år efter at være blevet frikendt i Nordjyllands længste retssag, stiller Søren Virenfeldt op til byrådet i den kommune, der fik ham på anklagebænken.

Det er den nye borgerliste VesthimmerlandsListen, som den tidligere leder af opholdsstedet Solhaven er blevet del af, kort inden listen over kandidater blev indleveret til kommunen.

- Jeg synes at der er flere ting i kommunen, der kunne gøres bedre. Blandt andet kan jeg se, at erhvervsklimaet i kommunen er dumpet helt ned i kælderen i undersøgelser på det sidste. Og så vil jeg selvfølgelig gerne bruge min viden fra den sociale verden. Vi skal få Vesthimmerland til at blive mere positivt omtalt, fortæller byrådskandidaten.

Frifundet i stor-retssag

For de fleste er han mest kendt som ophavsmand til og forstander for opholdsstedet Solhaven, der akkurat nåede at fejre 25 års fødselsdag før en langvarig politiefterforskning og følgende retssag førte den til konkurs.

Den var i flere år blandt landets største og var kendt for at tage nogle af de sværest anbringelige unge ind på sine bosteder.

Søren Virenfeldt og 11 ansatte blev dog af kommunen anklaget for psykisk og fysisk vold - og medviden om det - overfor flere anbragte unge. Ikke færre end 46 retsmøder over to år måtte der til, før dommen faldt. Den lød på frifindelse af alle tolv.

Det har ført til, at Søren Virenfeldt har lagt sag an mod Vesthimmerland Kommune med krav om erstatning på mellem seks og syv millioner kroner til de frifundne. Bliver han valgt til byrådet, kommer han således på sin vis til at sagsøge sig selv.

Erfaren i byråd

Listens spidskandidat og initiativtager, advokat Kirsten Moesgaard, ser ikke noget problem i, at Søren Virenfeldt er kommet på listen:

- Vi er glade for, at Søren vil være med. Han har erfaring fra både byrådsarbejde og med at drive en virksomhed. Og så er han enig i partiprogrammet. Han blev frikendt i retssagen, og så starter man jo på en ny, fortæller hun.

Byrådsarbejde er ikke nyt for Søren Virenfeldt. Han sad tidligere i ni år i Farsø kommunes byråd, alle årene som formand for børne- kulturudvalget. Dengang var det for Farsø Byliste, og det er bestemt ikke tilfældigt, at det ikke er et etableret politisk parti, han stiller op for:

- Jeg gider ikke at skullet have påtvunget en bestemt mening. Jeg går ind for almindelig, sund fornuft. Det kan vi godt bruge mere af i byrådet, mener han.

Det er på opfordring fra en anden tidligere toppolitiker i Farsø Kommune, at Søren Virenfeldt stiller op, angiver han. Det er Jette Thomsen, der før var borgmester for konservative. Også hun stiller op for VesthimmerlandsListen.