Politi aflyser efterlysning: 29-årig kvinde har givet lyd fra sig

Opdateret søndag aften kl. 23 - politiet aflyser efterlysningen

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi oplyser sent søndag aften, at den 29-årige kvinde fra Vesthimmerland, der blev efterlyst tidligere på aftenen, nu har givet lyd fra sig til sin familie, og at hun har det godt.

Familien var stærkt bekymret, da de ikke havde hørt fra hende siden natten til lørdag.

Derfor havde de pårørende efterlyst hende via Facebook og kontaktet politiet.