Familie beder om hjælp: Hvor er Louise?

RANUM:En 29-årig kvinde fra Ranum har været sporløst forsvundet siden fredag aften. Det sidste livstegn til familien kom kl. ca. 01, og siden har ingen hverken hørt fra eller set noget til Louise Larsen.

Søndag eftermiddag kontaktede hendes kæreste og søskende Nordjyllands Politi, fordi bekymringen nu er vokset til en ulmende uro over, hvad der er blevet af den spinkle, mørkhårede kvinde, der bor sammen med sin søn på to-et-halvt år og barnets far.

- Vi er meget bekymrede. Hun kunne aldrig finde på bare at være ligeglad med sin søn. Aldrig, fastslår hendes storesøster Mette Larsen, som også bor i Ranum.

I løbet af søndagen har både hun og hendes bror efterlyst deres søster på Facebook. Både på egne profiler og i forskellige grupper.

Mette Larsen har siden fredag passet sin lille nevø. Kl. 20 fredag aften sendte hun et foto af hende, sin mand og nevøen, som sidder i sofaen, til lillesøsteren og fik et hjerte tilbage. Kl. 01 var den forsvundne kvinde sidste gang i kontakt med sin kæreste hjemme i Ranum.

Siden har hendes telefon været død, og ingen har hørt mere til hende.

- Hun ville aldrig stikke af. Hun er en hønemor, og vi har altid kunnet komme i kontakt med hende, fortæller Mette Larsen.

Ifølge Mette Larsen tog hendes søster fredag aften ind til Løgstør, hvor hun blev set på værtshuset Bytinget i Østerbrogade. Her har hun angiveligt fortalt andre gæster, at hun ville videre til Aalborg for at gå i byen og derefter overnatte hos en kammerat.

Der stopper sporet.

- Hvem den kammerat er, ved vi ikke, og så vidt vi ved, kender Louise ingen i Aalborg. Det giver slet ingen mening, at hun ikke vil gøre noget for at komme i kontakt med os. Det er helt vildt mærkeligt. Jeg kan slet ikke forstå det. Det ligner hende slet ikke. Hun har aldrig gjort noget som det her før. Aldrig. Og nu er det ikke sjovt mere. Nu er vi nødt til at finde hende - og finde ud af, hvad der er sket, lyder appellen for den urolige storesøster.

Nordjyllands Politi bekræfter, at de har modtaget henvendelse om den forsvundne kvinde, og politiet har foretaget afhøringer og er i gang med en indledende efterforskning. Men politiet har foreløbig ingen spor af kvinden.

- Der er ikke noget, der tyder på, at der er sket en forbrydelse, siger vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

- Vi har en efterforskning i gang om de nærmere omstændigheder, siger han.

Politiet har bemærket, at kvindens pårørende selv har efterlyst Louise Larsen via Facebook, men politiet havde søndag aften ikke selv udsendt en efterlysning. Det overvejes endnu.

Har man oplysninger om den forsvundne kvinde, kan politiet kontaktes på telefon 114.