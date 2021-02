Solcenter holdt ulovligt åbent

LØGSTØR:Ejeren af et solcenter i Løgstør har fået en bøde for at bryde corona-restriktionerne.

Det oplyser politikommissær Mikkel Brügmann fra Nordjyllands Politi i Himmerland.

Politiet modtog mandag en anmeldelse fra en borger, som havde bemærket, at der var blus på solrørerne og liv i centret. Senere på dagen rykkede en politipatrulje ud for at tjekke forholdene i centret og konstaterede, at det holdt åbent for kunder.

Solcentre er omfattet af den aktuelle nedlukning, og derfor er ejeren er nu sigtet for at bryde restriktionerne.