Solgt på anparter: Nordjysk by redder populært værtshus

LØGSTØR:Skål, og rigtig godt gået ...

Folk med hang til lige at snuppe en kold pilsner på det lokale værtshus i Løgstør har grund til jubel.

"2C" - et populært, men lukningstruet værtshus i midtbyen - er nemlig reddet på målstregen og kan derfor åbne på fredag.

Det sker efter en flok initiativrige folk i Limfjordsbyen har sat værtshuset på folke-anparter.

De har formået at få solgt 300 anparter a 1000 kr. pr. styk til løgstørianere ud fra devisen: Smid en tusse, så er du værthusejer og byen beholder sit populære værtshus!

Lukkede pludseligt

Kvartetten besluttede at forsøge at sætte værtshuset i Limfjordsbyen på anparter, efter det pludselig lukkede.

Den sidste øl blev langet over bardisken på "2C" for en måned siden, da holdet bag pludselig takkede af efter at have drevet det de seneste fem år.

Ejeren ville ikke selv drive det videre.

Derfor kastede Jimmy Støttrup, Ulrik Have, Lars Drejer og Morten "Fiffi" Jørgensen sig ind i værtshusets overlevelseskamp med et håb om at tegne 250-300 anparter.

- Det er gået over al forventning - vi har nu solgt 300 stk. anparter til 147 personer, og derfor kan vi åbne fredag, fortæller Morten "Fiffi" Jørgensen, der er glad - og overrasket - over den store interesse.

2C i midtbyen i Løgstør. Privatfoto

- Jamen, det er altså lidt vildt, der har været kæmpe interesse for at redde "vores" værtshus, siger Morten "Fiffi" Jørgensen, som fortæller, at der den seneste måned er knoklet med renovering af lokalerne, ligesom tiden er gået med at få ansat en daglig leder, en medarbejder på timebasis samt nogle lidt mere løst ansatte til at stå bag baren i de travle timer fredag-lørdag.

Mange timer

De fire frivillige samt en flok hjælpere har lagt masser af timer i renoveringen. Blandt andet er der lagt nyt gulv ligesom der kommer nyt inventar.

Det bliver fremadrettet et anpartsselskab, som kommer til at stå bag 2C.

Og 14. maj bliver der indkaldt til den første generalforsamling i selskabet.

Morten "Fiffi" Jørgensen. Arkivfoto

- Vi er overbeviste om, at der kan skabes en fornuftig drift. Faktisk ser det ud til, at vi kan lave et lille overskud, hvis vi holder budgetterne, siger Morten "Fiffi" Jørgensen, der fortæller, at det er tanken, at anpartshaverne skal have deres penge tilbage i forbindelse med at der hen ad vejen laves et overskud.

Bredt ud

Man har maksimalt kunnet købe 10 anparter á 1000 kr. pr. person, hvilket sikrer, at den bestemmende ejerandel ikke kommer til at ligge hos få personer.

Det at der arbejdes med en stor ejerkreds, gør, at der vil være flere ”ambassadører” til at promovere stedet.

Blandt anpartshavere vælges fem medlemmer til bestyrelsen.

Per Hannesbo er udpeget som direktør.

2C åbner fredag kl. 13, hvor der er besøg af musikeren Jens Varmløse - og han har lovet at tage sin guitar med.