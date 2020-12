Sommermøde i Rusland bliver altafgørende for borges fremtid - og om turisterne vil strømme til

Aggersborg ligger tæt på grænsen til Jammerbugt Kommune. Derfor skal der en lignende proces i gang her. Bygningen af ringborgene gjorde det muligt for Harald Blåtand at befæste og demonstrere sin kongemagt og gav ham et stærkere greb om de enkelte landsdele. Borgerne blev bygget i periode fra 970erne. Harald Blåtand regerede Danmark i årene 958-987. Arkivfoto