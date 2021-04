Spærres for trafik: Aggersundbroen skal repareres

AGGERSUND:Aggersundbroen, som forbinder Han Herred med Vesthimmerland, trænger til en finjustering.

Derfor kommer trafikanterne i en kort periode til at skulle finde en anden vej udenom broen, hvis de vil krydse Limfjorden.

Årsagen er, at maskineriet på Aggersundbroen trænger til vedligeholdelse. Samtidig etablerer Vejdirektoratet et nyt hydraulisk system for låsemekanismen mellem broens to klapper.

Det betyder, at broen kommer til at være spærret for trafik i nattetimerne på hverdage i to uger.

Fra mandag den 26. april til og med 30. april, samt fra 3. maj til og med 7. maj, kan man ikke køre over broen fra klokken 00.05 til 05.15.

Alle nætter er der dog et smuthul, for der bliver gjort rum til at passere broen kl. 02, og udrykningskøretøjer vil også blive sluppet igennem.

Kommer man fra vandsiden, vil det heller ikke være muligt at komme under broen fra klokken 00.05 til 05.15 i tidsrummet fra 3. til og med 7. maj.

Arbejdet er planlagt til nattetimerne, så det generer færrest mulige trafikanter og ikke har indflydelse på transport med områdets landbrugskøretøjer.

Når arbejdet er færdigt, vil broen være endnu mere driftsikker, lover Vejdirektoratet.