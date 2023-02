Sparekniven hugges i bussen: Det er gift ude på landet

AARS: - Jeg er dybt bekymret...

Vicerektoren på Vesthimmerlands Gymnasium & HF i Aars, Ralf Leimbeck, ser med skepsis på de besparelser, der i øjeblikket skyller ind over den kollektive trafik i Nordjylland.

Senest meldte Nordjyllands Trafikselskab mandag ud, at buspassagerer i Nordjylland nu rammes direkte af et millionstort underskud i den regionale bustrafik, hvilket betyder færre afgange og lukning af regionale ruter.

Nedlæggelser og besparelser på busruter lægger pres gymnasiet i den nordjyske landkommune, der er dybt afhængig af velfungerende kollektiv trafik - i langt højere grad end uddannelsesinstitutioner i Aalborg.

- Færre busruter - og dermed forringede transportmuligheder - er dårligt nyt for gymnasiet i Vesthimmerland. Vores elever er fuldstændige afhængige af, at den kollektive trafik fungerer. Mange bor langt fra gymnasiet - og gode muligheder for at komme til og fra Aars er altafgørende for, at de overhovedet kan vælge at gå her, siger Ralf Plambeck.

Området syd for Nibe

Han peger som et eksempel på, at forringede busforbindelse til og fra området syd for Nibe kan få stor betydning for gymnasiet med 430 elever i den vesthimmerlandske hovedstad.

Området syd for Nibe er nemlig et grænseområde.

- De elever, der bor i netop dét område har stort set lige langt til gymnasierne i Aalborg og gymnasiet i Aars. Hvis vi skal have en chance for at trække dem hertil, så er det afgørende, at busruterne er velfungerende.

- Ellers vælger de Aalborg, hvortil der er rigtig gode busforbindelse, siger Ralf Plambeck, som understreger, at det også gælder om aftenen. Når eleverne har været til f.eks. sociale arrangementer i Aars med klassekammeraterne, skal de også kunne komme hjem igen.

Ellers bliver elever ikke en integreret del af gymnasiets sociale fællesskab. Det vil betyde en forringelse for den enkelte elev, men også for gymnasiet som helhed.

Faldende elevtal

Vicerektoren siger, at man ser ind i en 10-årig periode med stærkt faldende ungdomsårgange og dermed faldende elevtal på ungdomsuddannelserne, hvorfor hver enkelt elev ”tæller”.

Samtidig presses hans institution af en ny elevfordelingsmodel for de gymnasiale uddannelser.

Den er baseret på fordeling af elever på baggrund af rejsetid og ikke rejseafstand til gymnasiet.

- En længere transporttid kan betyde, at Vesthimmerlandske unge, der søger mod ungdomsuddannelser i Aalborg, ikke kan fordeles tilbage til Vesthimmerland, hvis Aalborggymnasierne er fyldte.

- Ansøgerne vi i stedet blive henvist til ungdomsuddannelser i andre kommuner, hvortil busserne går mere direkte, og dermed med kortere transporttid, siger Ralf Plambeck.

Udover gymnasiet og HF i Aars er den vesthimmerlandske hovedstad også hjemsted for erhvervsskoler.