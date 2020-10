Stort scooter-kup på skole

AARS:Tyveri er noget, man normalt forestiller sig foregår om natten. Men i Aars havde nogle tyveknægte fået den idé, at bryde ind på Østermarkskolen i fuldt dagslys.

Lørdag 24. oktober omkring klokken 12 brød de ind i kælderen og stak af med 15 scootere, som ifølge politiet bliver brugt til knallertundervisning.

- Tyvene har brugt en vinkelsliber til at skære en gitterport op med og på den måde skaffe sig adgang til scooterne. Det må have larmet lidt. Vi formoder samtidig, at de også har brugt et større køretøj til at fragte tyvekosterne væk med, siger politikommissær Preben Møller, efterforskningsleder i Nordjyllands Politis afdeling i Himmerland i en pressemeddelelse.

Politiet har sikret sig på fra gerningsstedet for at sikre spor, men hvad de har fundet, vil de ikke nærmere ind på, da det indgår i deres nuværende efterforskning. Sporene har dog ikke ledt dem på sporet af en eller flere specifikke gerningsmænd.

- Derfor er vi meget interesseret i at høre fra borgere, der har hørt eller set noget, siger politikommissær Preben Møller.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på 114.