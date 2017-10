Sportsskytteklub bag åbent hus tilbud

LØGSTØR: Alle interesserede fra børn til voksne havde lørdag mulighed for ganske gratis at prøve enten at skyde med en riffel eller et luftgevær hos Løgstør Sportsskytteforening i deres lokaler på første sal i kultur og idrætscentret Lanternen.

Det var et tilbud, som mange interesserede tog imod primært fra lokalområdet.

- Her over middag har vi, siden vi åbnede dørene klokken 10, haft de første omkring 30 gæster, og når vi slutter klokken 15, forventer jeg, vi runder omkring 50. Så håber vi, at nogle af dem bagefter måske får lyst til at blive medlemmer, påpeger Søren Munk, kasserer i sportsskytteforeningen.

Sammen med andre rutinerede skyttemedlemmer stod han for at instruere dagens gæster, primært børnefamilier.

Men inden gæsterne entrede selve skydelokalet, stod Pernille Rahr Maansen som formand klar til i et sidelokale i Lanternen til at give en grundlæggende instruktion om at håndtere en riffel, og hvordan man sigter og skifter patroner.

- Jeg har været formand i tre år men skyder ikke selv. Det gør til gengæld mine to børn, og det er på den måde, jeg har engageret mig i deres sport, fortæller hun.

Blandt dagens fremmødte var en familie fra Løgstør bestående af ægteparret Jan og Charlotte Vestrup og døtrene Amalie og Mathilde samt svigersønnen Tobias Ringgaard fra Skanderborg.

- Vi har dog ikke aktuelle planer om at blive nye medlemmer men er mere mødt op for at få en hyggelig familiedyst, fortæller Jan Vestrup.

Hustruen Charlotte indledte med at skyde på familiens vegne, og efter den afmålte serie på 15 skud havde hun scoret 140 ud af 150 mulige point.

- Skulle jeg vinde, har vi dog ikke i familien aftalt en præmie, men håneretten over for de andre er da en selvfølge hvis det sker, erklærer hun med et grin.