GATTEN: I weekenden er det lykkedes en eller flere gerningsmænd at opbryde to spillemaskiner, en vekselautomat og et poolbord op i Himmerland Golf og Spa Resort i Gatten og stikke af med 15.000 kroner i mønter. De ubudne gæster fik adgang til spillehallen via receptionen. Tyveriet er sket i tidsrummet mellem lørdag 7. januar kl. 10 og næste dag, søndag, kl. 9.40, oplyser lokalpolitiet Himmerland.