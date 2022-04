Starter kamp mod butiksdød med en lille million på lommen

LØGSTØR:- Nu har vi - i første omgang - lige omkring en million kroner at gøre godt med. De penge skal skyde arbejdet i gang...

Løgstør kaster sig nu for alvor ind i kampen for at sikre, at der også i fremtiden er et handels- og butiksliv i Limfjordsbyen.

Det sker med oprettelsen af et udviklingsselskab, hvor der i første omgang nu ligger 940.000 kr. til infight mod butiksdød og udvikling af handelslivet.

Løgstør kæmper i lighed med alle andre byer en indædt kamp for at holde liv i handlen i butikkerne.

Kampen mod især internethandel er hård, men i byen vil en flok erfarne erhvervsfolk knække den onde spiral, der fører til lukning af butikker. Derfor har de oprettet udviklingsselskabet ”Løgstør Handler Aps” med midler fra dels Løgstør Erhvervs Invest, lokale bidragydere samt forskellige fonde, herunder EU.

Torben Frederiksen, der er formand for udviklingsselskabet. Privatfoto

Nogle af 940.000 kr. er brugt til at ansætte en udviklingskonsulent.

Flokken af erhvervsfolk har knoklet med planerne gennem flere måneder, og onsdag 30. marts vil de indbyde til et borgermøde i Idræts- og Kulturcenter Lanternen i Løgstør, hvor sløret løftes for den redningsplanke, de har lagt ud for byens handelsliv.

- Alle er hjertelig velkomne til at dukke op og høre nærmere på borgermødet - og det kunne jo også være, vi fik nogle gode idéer med os hjem, siger Torben Frederiksen, som er formand for udviklingsselskabet, der vil tilbyde fuld sparring til iværksættere, som kunne tænkes at ville etablere sig i byen. Selskabet skal være med til at understøtte de eksisterende butikker.

Står alene

- Det er ofte sådan, at en iværksætter står mutters alene. Vi har via selskabet tænkt os at holde dem i hånden hele vejen, siger Torben Frederiksen, som også har Leif Ørsnæs Christensen, Per Jensen og Asbjørn Berge med sig i selskabets bestyrelse.

De erfarne erhvervsfolkene er gamle kendinge fra andre store projekter i byen - blandt andet etablering af idræts- og kulturcenter Lanternen. Det er et center, der har bundet kultur- og idrætsfaciliteter sammen i Limfjordsbyen. Det center ligger ved Løgstør Skole og erstattede blandt andet de tidligere Løgstør Haller.

Det store arbejde med dette projekt er ved at være ført ud i livet - og nu har de så kastet deres frivillige kræfter ind på at hjælpe byens handelsliv.

Forbillede

- At styrke og udvide detailhandelslivet i Løgstør er det nye selskabs eneste fokus, og vi lægger ikke skjul på, at vi f.eks. skeler til succes-historien Klitmøller i Thy, hvor det vrimler med tilflyttere, mens huspriserne stiger og jorden gødes for handelslivet, siger Torben Frederiksen.

Idéen bag det nye selskab er blandt andet, at iværksættervirksomheder og nystartede virksomheder skal kunne hente hjælp hos Løgstør Handler ApS og selskabets samarbejdspartnere.

- Vi kan f.eks. hjælpe med at vurdere en forretningsidé. Selskabet besidder selv via bestyrelse og tæt netværk kompetencer omkring virksomhedsdrift, udvikling af forretningsplaner, samt finansiering, og har samarbejde med partnere, der kan supplere virksomhedens kompetencer, siger Torben Frederiksen, som godt er klar over, at det ikke bliver nogen let opgave for Løgstør at vinde over nethandel.

Tomme butikker - Løgstør sætter lige nu spot på emne. Foto: Martél Andersen

- Det vil kræve, at Løgstør har noget at tilbyde - noget som kunderne gerne vil køre efter. Vi har ikke løsningen alene, men har i bestræbelserne på at finde ud af, hvad det kunne være, indgået et samarbejde med blandt andet forskere ved universitetet i Gøteborg. De ved blandt andet noget om oplevelsesindustri og design af butikker, fortæller Torben Frederiksen.

- Der skal nemlig noget mere til end ”blot” gode handelsbutikker. F.eks. oplevelser for kunderne, ikke mindst for børn. Dertil kommer også indretning af byrummet. Det er her vi hiver kompetencer ind fra universitet i Gøteborg i Sverige i forsøg på at få tænkt nogle helt anderledes tanker.

Et glimt fra Løgstørs hovedgade - hvor der gerne skal komme mere liv, hvis det står til initiativtagerne bag selskabet. Foto: Martél Andersen

Udover det svenske universitet er der også samarbejde med UCN i Aalborg. UCN havde sidste år op til projektets start studerende i Løgstør for at lave undersøgelser af, hvad byens indbyggere selv mener, der mangler af butikker.

Sideløbende er folkene bag selskabet også selv trukket i arbejdstøjet og forsøger at hive nye butikker til.

- Konkret arbejdes der med cykelforretning, fiskebutik samt en dagligvarebutik i midtbyen, siger Torben Frederiksen, som ikke lægger skjul på, at man arbejder på at styrke kapitalgrundlaget yderligere i selskabet. Det skal blandt andet ske ved at få fat i flere EU-penge.

For at få fat i EU-kroner skal vi selv komme med til tilsvarende beløb. Det kaldes krone til krone tilskud.

- Udover at bruge penge i selskabet til aflønning af udviklingskonsulenten, er det planen, at pengene i selskabet også skal bruges til udvikling, branding og markedsføring af byen, forklarer Torben Frederiksen.