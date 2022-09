Stjernedrys over årets Kimbrerrevy

AARS:Den traditionsrige revy hvor politik og byens gang bliver bragt til torvs fik et ekstra krydderi i år, da Per Pallesen, sammen med blandt andre sin lillebror og venneparret Peer og Inge Poulsen, tog plads blandt publikum.

-Jeg var i Aars og havde lyst til at se revyen, siger Per Pallesen.

Der er masser af lokalt talent i revyen og garanti for masser af motion for lattermusklerne, og det er ganske svært at fremhæve et nummer frem for et andet. For det er et ganske stærkt revyhold, de har i Aars. Jane Sigvardsen giver den som Inger Møller fra Hvorvap, der ringer til ”Hotline” for at få hjælp til Mit-ID. Mie Hejlskov agerer på fornem vis Birgit Olesen, som er kommet til Aars for at give en status på hendes boligprojekt. Tonny Struwe og Brian Christensen optræder som sensuelle bakkesangerinder, Helle Bak og Ejner Andersen er på drengetur og vender verdenssituationen. Det er fornøjeligt og festligt, og det mente Per Pallesen også:

-Det gjorde de så flot, og der var mange sjove numre, og jeg synes, at de var rigtig gode, lød det efterfølgende fra Per Pallesen.

Med undtagelse af to fra holdet, var revyskuespillerne intetanende om, at Per Pallesen ville komme og overvære revyen. Hvis de var nervøse over at skulle stå på scenen overfor en professionel skuespiller, lod de sig ikke mærke med det.

Vennen Peer Poulsen, som har kendt Per Pallesen siden barndommen, har skrevet tekster til årets revy – herunder en hyldestsang til den folkeskære skuespiller i anledning af hans 80-års fødselsdag.

Efter en stående applaus var Per Pallesen med ”backstage”, hvor der blev drukket en øl og en Dr. Nielsen. Her var der snak og hygge i solskinnet, hvor Per Pallesen roste de medvirkende og afslørede over for Tonny Struwe Poulsen, at han havde luret, at han havde gemt teksten i sin blomsterkurv.

Per Pallesen var på hjemmebane og tilbage hvor det hele startede – i anlægget i Aars.

-Jeg spillede revy her i 1955 og det er sjovt at være her igen, jeg har ikke været til Kimbrerfest siden 1966, siger Per Pallesen.

