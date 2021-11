Stor ældrefest afviklet trods lokal corona-stigning

AARS:22 nye coronasmittede, primært i aldersgruppen over 60 år. Der er sjældent noget godt tidspunkt for stigende smittetal, men tirsdagens opdatering fra Statens Serum Institut var bestemt ikke godt nyt forud for onsdagens Efterårsfest for efterlønsmodtagere og pensionister i Vesthimmerlands Kommune med omkring 300 deltagere i Messecenter Vesthimmerland.

Med de 22 nye tilfælde er der i alt registreret 72 coronasmittede i kommunen den seneste uge. Det giver en incidenstal på 198,2 smittede pr. 100.000 indbyggere.

De dårlige nyheder fra SSI fik dog ikke lov til at stå i vejen for Efterårsfesten, der blev arrangeret af Ældrerådet i Vesthimmerland med schlager- og dansktop-musik for fuld udblæsning.

Hos Vesthimmerlands Kommune er man opmærksom på udviklingen. Man mener dog ikke, at man kan gøre andet end at opfordre til forsigtighed og tjekke op på, om alle forholdsregler bliver taget.

- Jeg ringede til messecenteret og gjorde opmærksom på de nye smittetal. Men der var styr på det med sprit og plakater, fortæller presseansvarlig i Vesthimmerlands Kommune, Mike Bunde Jensen.

Den årlige pensionistfest blev holdt i messecenteret i Aars dagen efter nye smittetal, der viste høj smitteprocent i kommunen.

Borgmester Per Bach Laursen talte traditionen tro til festen.

Selv om større arrangementer giver større risiko for smittespredning, er der fra kommunens side fuld forståelse for, at de bliver gennemført trods stigende smittetal. Ved onsdagens fest var Vesthimmerlands Kommune da også repræsenteret ved selveste borgmester Per Bach Laursen, der vanen tro gik på talerstolen.

- Der er ikke nedlukninger, og samfundet kører jo videre. Så det er helt fint at gennemføre sådan en fest, der har været planlagt i mange måneder. Men smitten stiger i Danmark og også i Vesthimmerland, og så er det jo bare at opfordre til, at folk holder afstand, husker at bruge sprit og bliver testet, hvis de får det skidt. Mere kan man ikke gøre, fortæller Mike Bunde Jensen.