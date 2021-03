Kommune har mistet tålmodigheden: - Stor aktion i gang ved omstridt skrothandler

AGGERSUND:Vesthimmerlands Kommune har i samarbejde med Nordjyllands Politi torsdag morgen iværksat en stor aktion hos den omstridte skrothandler Kenneth Haastrup i Aggersund.

Området er i øjeblikket afspærret og materiel samt lastbiler er ved at blive sat op i et forsøg på at få fjernet nogle af de mange skrotbiler og affald, som skrothandleren har opmagasineret på Ullerupvej 25.

Kenneth Haastrup ejendom ryddes af politi og kommunen for 32 biler. Foto: Torben Hansen

Bilerne har gennem mange år været en torn i øjet på ikke mindst borgerne i Aggersund.

Der har været holdt adskillige borgermøder. Men lige lidt har det hjulpet, selvom kommunen i flere omgange har fjernet adskillige biler, affald og skrot på Kenneth Haastrups matrikler rundt i Aggersund. Hver gang er der bare dukket nyt op.

Efter hvad NORDJYSKE Medier erfarer vil kommunen og politiet torsdag forsøge at få fjernet 32 biler.

Politiet er med til aktionen. Foto: Torben Hansen

Aktionen torsdag foregår på Ullerupvej 25 i Aggersund - en ejendom, der står i Kenneths Haastrup hustrus navn.

Ved et miljøtilsyn på ejendommen i 2020 vurderede kommunen, at oplaget af ikke-miljøbehandlede skrotbiler (ca. 30 stk.), affaldstræ (godt 100 kubikmeter) og metalskrot (ca. 20 kubikmeter) på ejendommen er affald.

32 biler bliver fjernet i dag. Foto: Torben Hansen

På trods af indskærpelser fra kommunen, har Haastrup ikke bortskaffet affaldet på sin ejendom indenfor den tidsfrist, som kommunen havde udstukket.

NORDJYSKE Mediers fotograf Torben Hansen er på stedet, og han kan fortælle, at der er fem-seks lastbiler til stede. Første læs med skrot og affald er sendt afsted.

Vesthimmerlands Kommunes borgmester, Per Bach Laursen, siger til NORDJYSKE Medier, at det er en længe ventet aktion, der er gået i gang torsdag.

Det sker efter at kommunen gennem mange måneder har forhandlet med Henriette og Kenneth Haastrup om at overtage familiens matrikler i Aggersund, hvor der er skrot opbevaret.

Aktionen startede tidligt torsdag morgen. Foto: Torben Hansen

- De forhandlinger er desværre kuldsejlet. Det har måske været kattens leg med musen, eller hvordan man nu skal udtrykke det. Vi har tilbudt familien Haastrup en rigtig god pris for ejendommene i Aggersund, endda så høj en pris, at der har været politisk uenighed om det. Alligevel tog familien ikke imod tilbuddet - og nu er vi kommet dertil, at vores tålmodighed ikke kan strækkes længere, siger Per Bach Laursen.

I første omgang er kommunen gået i gang med at rydde Ullerupvej 25. Per Bach Laursen har ingen kommentarer til, om kommunen efterfølgende vil gå i gang med at rydde de øvrige matrikler.

Kommunen stillede med masser af materiel. Foto: Torben Hansen

- Nu koncentrerer vi os i første omgang om Ullerupvej 25. Her er der nemlig tale om affald, siger borgmesteren, der håber, at familien Haastrup nu forstår signalet fra kommunen - og derfor af egen drift går i gang med at rydde de øvrige matrikler.

- Jeg synes godt nok, at familien Haastrup har fået mange chancer, siger han.

Årsagen til politiet er med til aktionen skyldes, at Kenneth Haastrup ved tidligere aktioner og kontrolbesøg fra kommunen har været truende overfor kommunens medarbejdere.

Under et kontrolbesøg sidste år blev en af kommunens medarbejdere bidt af Kenneth Haastrups hund, mens han ikke var hjemme, selv om besøget var anmeldt.

NORDJYSKE Medier har fortsøgt at få en kommentar fra Kenneth Haastrup, men har ikke kunnet træffe ham. Han har indtil videre ikke været til stede på matriklen.