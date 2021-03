Stor aktion i gang ved omstridt skrothandler

AGGERSUND:Vesthimmerlands Kommune er i samarbejde med Nordjyllands Politi torsdag morgen gået i gang med en større aktion hos den omstridte skrothandler Kenneth Haastrup i Aggersund.

Området er i øjeblikket afspærret og materiel samt lastbiler er ved at blive sat op i et forsøg på at få fjernet nogle af de mange skrotbiler.

Bilerne har gennem mange år været en torn i øjet på ikke mindst borgerne i Aggersund.

Der har været holdt adskillige borgermøder. Men lige lidt har det hjulpet, selvom kommunen i flere omgange har fjernet adskillige biler, affald og skrot på Kenneth Haastrups matrikler rundt i Aggersund. Hver gang er der bare dukket nyt op.

Efter hvad NORDJYSKE Medier erfarer vil kommunen og politiet torsdag forsøge at få fjernet 32 biler.

Aktionen torsdag foregår på Ullerupevej 25 i Aggersund - en ejendom, der står i Kenneths Haastrup hustrus navn.

Ved et miljøtilsyn på ejendommen i 2020 vurderede kommunen, at oplaget af ikke-miljøbehandlede skrotbiler (ca. 30 stk.), affaldstræ (godt 100 kubikmeter) og metalskrot (ca. 20 kubikmeter) på ejendommen er affald.

På trods af indskærpelser herom, har Henriette Haastrup ikke bortskaffet affaldet på sin ejendom indenfor tidsfristen.

