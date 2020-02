Travlhed hos Nordjyllands Politi: Bølge af indbrud i Vesthimmerland

VESTHIMMERLAND: Et indbrud er i sig selv for meget, men seks anmeldelser om indbrud på et døgn er alt for mange.

Ikke desto mindre kunne Nordjyllands Politi i Himmerland torsdag morgen rapportere om hele seks anmeldelser om indbrud i Vesterhimmerland i løbet af onsdag.

Det drejer sig om tre af kommunens institutioner institutioner, to private hjem og en parkeret varebil.

VOGNSILD: I tidsrummet mellem søndag den 9. februar klokken 12:00 og onsdag den 12. februar klokken 11:00 har der været indbrud hos Vognsild Idræts- og Boldklub på Suldrupvej 128, 9600 Aars. Tyvene har brudt et vindue op, mens indenfor har sparket dørene op. Det er ikke angivet, hvad der er blevet stjålet.

AARS: En villa på Ingemannsvej i Aars har haft indbrud mellem 12:00 og 18:00 onsdag eftermiddag. Gerningsmændene har opbrudt et vindue, hvorefter de har gennemrodet huset. Det er ikke angivet, hvad der er blevet stjålet.

FARSØ: Gårdbørnehaven Valhalla på Baldersvej 6 i Farsø har været udsat for tyveri mellem 16:45 tirsdag og 07:00 onsdag. Tyvene har skaffet sig adgang gennem et vindue i førstesals højde ved hjælp af en stige og et kobenslignende redskab. Der er blevet stjålet penge og diverse andre effekter af ukendt værdi.

FARSØ: I Røde Kors-butikken på Nørregade i Farsø har der mellem fyraften tirsdag og onsdag morgen klokken 08:00 været indbrud. Gerningsmændene har låst sig selv ind ved at bryde en nøgleboks op. Her har de stjålet et ikke-angivet kontaktbeløb.

HYLLEBJERG: En villa på Boltrupvej ved Hyllebjerg i Farsø har haft ubudne gæster mellem 14:45 og 16:50 onsdag eftermiddag. Tyvene har skaffet sig adgang ved at knuse en rude i husets bagdør. De stjålne genstande inkluderer TV, PlayStation4, TV-boks, diverse vaser af mærkerne Lyngby og Kähler og andet indbo.

RISGÅRDE: På Nakkevej ved Risgårde i Farsø er en varebil blevet brudt op i tidsrummet 16:00 tirsdag og 08:00 onsdag. Varebilen er en Fiat Ducato, som har stået der over natten. Da fører skulle den onsdag var nummerpladerne væk sammen med bilens batteri og diverse værktøjer. Tyvekosterne har en anslået værdi af 5.000 kroner.

Nordjyllands Politi i Himmerland efterforsker sagerne, men ellers var der ikke yderligere kommentarer til det relativt høje antal indbrud.