Store events igen aflyst i Løgstør

LØGSTØR:Tre af de helt store events i Løgstør bliver heller ikke gennemført i år. Pinseparaden, Muslingefestivalen og Kanal Jazz har alle netop besluttet at aflyse.

- Vi gør ganske enkelt ikke tage ansvaret for at samle mange tusinde mennesker på begrænset plads på nuværende tidspunkt. Vi ved ikke hvilke corona-restriktioner, der vil gælde i slutningen af maj, hvor Pinseparaden normalt finder sted. Og vi kender heller ikke udsigterne for juli, hvor vi plejer at afvikle Muslingefestivalen og Kanal Jazz, siger Holder Pedersen, der er formand for både Pinseparaden og Muslingefestivalen.

Ifølge Holger Pedersen skyldes beslutningen primært, at man ikke ønsker at medvirke til øget smitterisiko på et tidspunkt, hvor man endnu ikke aner hvor mange, der er vaccineret hvornår.

- Beslutningen kan jo ikke træffes få uger før så store arrangementer, siger han. Hvis vi laver en masse forarbejde og indgår en masse aftaler, og vi så ikke har lov at gennemføre, så er det spildt arbejde og især spildte penge. Og skulle vi vente med at planlægge og lave aftaler, indtil vi ved, at det kan lade sig gøre, så er der for kort tid til at lave forarbejdet. Derfor aflyser vi allerede nu. Vi mener, det er det mest ansvarlige.