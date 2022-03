Store nordjyske mølle-projekter solgt

NORDJYLLAND:Eurowind Energy, der har hjemme i Hobro, har indgået en aftale med det svenske energiselskab Vattenfall om at overtage fire landbaserede vindmølleprojekter, som er under udvikling. De fire projekter er: Nørrekær Enge II ved Løgstør, Nørre Økse Sø ved Brovst, Hjelm Hede ved Holstebro and Rejsby Hede ved Tønder.

De fire projekter har samlet set en kapacitet på ca. 325 MW fordelt på i alt 74 vindmøller og vil kunne levere grøn strøm til mere end 250.000 husstande, når de kommer i drift.

Jens Rasmussen, direktør i Eurowind Energy, er glad for aftalen.

Vi er meget tilfredse med, at vi har kunne indgå aftalen Jens Rasmussen, Direktør, Eurowind Energy

- Vi er meget tilfredse med, at vi har kunne indgå denne aftale med Vattenfall om de fire projekter. Vi mener, at alle fire projekter vil bidrage væsentligt til den grønne omstilling i Danmark. Det er fire gode projekter, som passer rigtigt godt ind i vores eksisterende portefølje af projekter under udvikling.

- Vattenfall har arbejdet med projekterne gennem flere år, og nu ser vi frem til at færdiggøre udviklingsarbejdet og opfører vindmøllerne.

- Eurowind Energy er allerede den største udvikler og ejer af landvindmølleparker i Danmark. Med de fire projekter har vi etableret en samlet portefølje, der viser en klar og ambitiøs retning frem mod 2030, siger han i en pressemeddelelse.

Afgørende

- Produktion af grøn energi på land bliver afgørende for den grønne omstilling i de kommende år, og vi har nu skabt en meget fornuftig position på det danske marked til den udfordring, siger han.

Vattenfall har tidligere meddelt, at energivirksomheden ønsker at fokusere sin udvikling af landbaseret vind på Tyskland, Holland, Storbritannien og Sverige.

Sandra Grauers-Nilsson, Head of Onshore Wind hos Vattenfall siger: - I 2020 besluttede vi os for at justere vores tilgang til markedet for landbaseret vind. Vi har modnet de fire landbaserede udviklingsprojekter i Danmark til et punkt, hvor det nu er muligt at lade Eurowind overtage realiseringen. Vattenfall ser stadig Danmark som et kernemarked, særligt for havvind.

Vattenfall vil fortsat drive vores eksisterende landvindparker i Danmark, der i alt udgør 210 MW., siger hun.

Parterne ønsker ikke at oplyse finansielle detaljer i aftalen.

Nørrekær Enge har gennem mange år været et stort vindmølleområde. Det ligger lige syd for Aggersundbroen - og vindmølleområdet dækker både Vesthimmerland og Aalborg Kommuner. Foto: Scanpix

Trækker ud

Ifølge mediet Energiwatch.dk, så har Vattenfall arbejdet med mølleudvidelsen i Nørrekær Enge siden 2014. Projektet blev i 2018 godkendt af Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune, men i slutningen af 2020 ophævede Planklagenævnet miljørapport og kommuneplaner med henvisning til utilstrækkelige risikoberegninger for damflagermus.

Mens klageprocessen altså er overstået på det projekt, der nu mangler en opdateret miljørapport, er et af de øvrige projekter fortsat under behandling. I slutningen af 2018 blev Jammerbugt Kommunes VVM-godkendelse af Nørre Økse Sø-projektet påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Den klage er endnu ikke afgjort, om end den dog ikke har opsættende virkning, skriver Energiwatch.

Så store er projekterne:

Nørrekær Enge Vindmøllepark II:

• 20 vindmøller i Vesthimmerland Kommune, 16 vindmøller i Aalborg Kommune.

• De nye møller må ifølge lokalplanen ikke være højere end 150 meter.

Nørre Økse Sø Vindmøllepark:

• De 23 eksisterende vindmøller erstattes af 11 moderne møller.

• De nye møller må ifølge lokalplanen ikke være højere end 150 meter.

Hjelm Hede Vindmøllepark:

• 12 vindmøller.

• 155 meter høje.

• 80 MW.

Rejsby Hede Vindmøllepark:

• 15 vindmøller

• 155 meter høje

• 101 MW