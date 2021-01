Stort cigaretkup hos Rema 1000 i Farsø

FARSØ:Rema 1000 på Th. Eriksens Vej 20 i Rådhuscentret i Farsø har være udsat for et tricktyveri, hvor der er fjernet cigaretter for 35.000 kr. fra lagerafdelingen.

Ifølge vagthavende hos Nordjyllands Politi afledte tre ukendte unge mænd fredag aften mellem klokken 19.50 og 20.05 personalets opmærksomhed i dagligvarebutikken.

Det var i forbindelse med et tjek af butikkens videoovervågning mandag, at uddeler Niels-Jørgen Markussen opdagede tyveriet fra Rema 1000´s særskilte cigaretlager.

- Her kunne jeg se, at en af de unge mænd med udenlandsk udseende fra butikken skaffede sig adgang til lageret. Efterfølgende låste han op for nummer to via lagerets bagdør, hvorefter de to brød ind i cigaretlageret og næsten tømte det. Imens forblev den tredje person inde i butikken for med mobiltelefon at advare dem om, hvis nogen fra personalet nærmede sit lageret under tyveriet, forklarer han.

Uddeleren brugte efter eget udsagn det meste af mandagen på at finde gode videobilleder af de tre gerningsmænd som materiale for politiets efterforskning af sagen, hvilket også er lykkedes for ham.

At cigarettyveriet fredag aften ikke blev opdaget før mandag, forklarer han med, at ingen blandt personalet havde været inde i cigaretlageret i den mellemliggende tid.