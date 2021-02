Stort energiselskab siger ja til at betale - så lille dyr på 28 gram kan få en ny undersøgelse

Hvis ikke Vattenfall havde sagt ja til at betale pengene, havde der været en risiko for, at det manglende papirarbejde måtte vente, indtil Vattenfall havde solgt sin vindmøllepark. Det kunne havde forsinket vindmølleprojektet, hvis man bagefter skulle vente på flagermusundersøgelserne. Nørrekær Enge rummer i forvejen en lang række vindmøller. Arkivfoto