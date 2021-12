Stress tvang ham til at kaste redningskransen: Nu har Jesper solgt sin drøm

LIVØ:Det er ikke længere tid siden end 1. marts i år, at morsingboen Jesper Dalstrup fik sin drøm om at blive selvstændig opfyldt. Da overtog den da 53-årige smed og skibsfører Livøoverfarten ApS fra Rønbjerg til Livø fra JK Shipping.

Rederiet råder over M/S Svanen med plads til 48 passagerer samt M/S Bertha K med plads til 98 passagerer og betjener primært Livø-overfarten, men rederiet sejler også ud på sælsafari i Limfjorden fra Nykøbing Mors.

Det er ikke fordi, overtagelsen har vist sig at have huller i skroget. Driften har - godt hjulpet af gratis færgebilletter til Livø fra 1. juli til 30. september - været en succes, men opgaven har tæret så voldsomt på Jesper Dalstrup, at stress blev en blind og uønsket passager hos den nye reder.

Derfor har han nu solgt anparterne i Livøoverfarten ApS til Fjordline Shipping ApS, men det er aftalen, at den nu forrige reder fortsætter hos de nye ejere - nu i rollen som skipper.

Fjordline Shipping ApS er et familiedrevet selskab, som har sejlet med turister i over 25 år.

Hjuldamperen "Svanen", der sejler på Mariager Fjord, drives af de nye ejere af Livøoverfarten ApS. Arkivfoto

I forvejen driver Fjordline Shipping ApS hjuldamperen "Svanen" på Mariager Fjord og turbåden "Dagmar" på Skanderborg sø. De seneste tre år har man blandt andet sejlet ”juledamperen” med Svanen i november og december måned i Aarhus Havn med stor succes.

- Sæsonerne 2020 og 2021 har på trods af Covid-19 været positive, og vi glæder os til at komme i gang med sæsonen 2023 og vil videreføre de gode takter, som de tidligere ejere Jette Kobber og senest Jesper Dalstrup har praktiseret, siger daglig leder af Fjordline Shipping ApS, Peter Bøgh.

- Vi ser mulighederne i at kunne udvide deres fartområde og få Limfjorden med i porteføljen, fortsætter han.

Også Jesper Dalstrup glæder sig over aftalen.

- Jeg vil gerne takke for den hjælp og støtte, jeg har oplevet i det år, jeg fik som ejer af Livøoverfarten ApS. En særlig tak til min hustru Jonna for tålmodighed og hjælpsomhed. Det har været et spændende, men også hårdt år, og jeg er glad for at kunne overdrage overfarten til kompetente folk med mange års erfaring, siger Jesper Dalstrup.