Stumper skiftede ejermænd i messecenter

AARS: Messecentret i Aars var hele lørdagen ramme om et stumpemarked, hvor han kunne købe alt - og lidt til - til gamle køretøjer.

Blandt de mange 1000 kunder på indkøb var et veteranbilklub fra Sydnorge. Her havde 50 mand lejet en bus og var kørt til Aars for at handle ind.