Styreelektronik skaber 60 nye job i Aars

AARS: Det går så godt for GPV International, der har en vigtig afdeling i Aars, at afdelingen har øget bemandingen med omkring 60 ansatte i løbet af kort tid.

Dermed er GPV i Aars oppe på omkring 200 ansatte, og det viser noget om udviklingen i koncernen, der beskæftiger cirka 1400 ansatte på verdensplan.

Firmaet forsyner andre virksomheder med elektroniske produkter, blandt andet styreelektronik.

For eksempel findes produkterne på broen på store containerskibe, og andre er med til at hjælpe flyene sikkert ned i Aalborg Lufthavn og mange andre lufthavne.

De gode tider for firmaet betyder, at man nu investerer i fire nye produktionslinjer, hvoraf den ene etableres i Aars.

I årets første halvdel øgede GPV sin omsætning med 28 procent i forhold til samme periode sidste år, og fremgangen ventes at betyde, at man i år for første gang runder én milliard kroner i omsætning.