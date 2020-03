Supermarked sparker hul i butiksdøden i hovedgades stille ende

AARS:Det er ikke altid at de store klemmer livet ud af de små i erhvervslivet. I tilfældet Lidl og Aars butikker kan det meget vel gå modsat.

Det mener både Vesthimmerlands borgmester og formanden for handelstanden i kimbrerbyen.

- Jeg er rigtigt glad for at Lidl nu kommer til Aars. Men jeg er allermest glad for at de placerer sig i hovedgaden og ikke i en udkant af byen. Det kommer til at styrke vores handelsliv, siger han.

Det samme siger handelstandens chef og formand, Mogens Kristensen:

- Det er en klar fordel, hvis man kan koncentrere handelen midt i gaden. Det får stor betydning for vores fremtidige udvikling, siger han.

En attraktiv by