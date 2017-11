Svævefly for millioner stjålet fra hangar

AARS: Aviator Aalborg Svæveflyveklub har fået stjålet seks svævefly fra sin flyveplads på Aggersundvej i Aars.

Tyveriet er sket i tidsrummet fra mandag aften til torsdag, hvor to medlemmer af klubben opdagede indbruddet.

Flyene var pakket ned i transporttrailere.

- Der er tale om fire af klubbens fly - herunder et tosædet svævefly til en værdi af op mod 800.000 kroner. Derudover er der blevet stjålet to privatejede svævefly, som stod på pladsen, fortæller formand for svæveklubben Jens Bonderup Kjeldsen.

Ukendte gerningsmænd har fjernet flyene fra containerne og kørt dem væk på ukendt transportmiddel.

Flyene har en værdi på mellem 170.000 kr. og 800.000 kr., vurderer formanden.

Opdateres....