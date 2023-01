Svindler slog til: Gammel dame mistede 10.000 kroner

AARS:Så gik det galt igen. Tirsdag formiddag lykkedes det en svindler at narre et dankort fra en 84-årig kvinde og derefter hæve 10.000 kroner i en pengeautomat i Aars.

Gerningsmanden bankede på hos kvinden, der bor i Aars. Han påstod, at han kom fra banken, og det lykkedes ham at overtale kvinden til at udlevere sit dankort og diverse oplysninger.

Kort efter blev der med kortet hævet penge to gange i en automat hos Sparekassen Danmark i Aars. I alt lænsede svindleren kvindens konto for 10.000 kroner.

- Vi efterforsker sagen, og den giver anledning til endnu engang at advare alle borgere. Hverken banker eller myndigheder møder op på en privat adresse for at få udleveret hævekort, NemID eller andre personlige oplysninger, siger politikommissær Lars Rosenvinge fra Nordjyllands Politi i Himmerland.

Gerningsmanden beskrives som cirka 30 år og 170-180 cm høj. Han har et dansk udseende med mørkblondt hår. Manden var iført et gråt jakkesæt eller lignende.