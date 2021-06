Syv bilejere stod op til punkterede dæk

VESTHIMMERLAND:Der mødte adskillige bilejere, en enkelt motorcyklist og trailerejer et trist syn onsdag morgen.

For her kunne de konstatere at flere dæk i nattens løb var punkterede på deres køretøjer ved hærværk begået af ukendte personer.

I alt har Nordjyllands Politi fået anmeldelser om ni tilfælde af hærværk på dæk, og ifølge vagthavende er der generelt skåret et to centimeter langt hul i dækkende med en kniv eller et andet skarpt redskab.

Hærværket er begået i en bræmme fra Strandby og nordpå til Vilsted og Vindblæs, hvor fire af tilfældene er sket på Vilstedvej i Vilsted.

Der er tale om syv ramte biler, en motorcykel og en trailer.

Flere af de syv biler har fået ødelagt flere dæk ved hærværket natten til onsdag.

Nordjyllands Politi har været ude og lede efter spor fra gerningsmændene ved samtlige anmeldelser og hører gerne fra folk, der har set eller hørt noget i forbindelse med hærværket.