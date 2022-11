Tag brændt ned på nybygget hus

AALESTRUP:Et par nybyggere må se deres husprojekt sat udskudt på ubestemt tid.

Torsdag middag rykkede Nordjyllands Beredskab nemlig ud til en brand i et nybygget hus på Langsmosen i Aalestrup. Det gjorde de efter, at der var gået ild i tagspærret i forbindelse med, at man var ved at brænde tagpap på.

- Ilden bredte sig til noget isolering og spær, så det er hele tagkonstruktionen, der skal laves om, fortæller Allan Frisk, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Skaden stopper dog ikke der.

- Resten af bygningen har fået en del vand, så der skal forsikringen ind over og se, om det betyder noget, siger indsatslederen.