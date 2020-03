Telefon-svindel: Snød 84-årig for 400.000 kroner

HORNUM:Det kom til at koste en venlig kvinde en stor portion penge, at hun svarede pænt på de spørgsmål, hun fik stillet i telefonen.

Samtalen fandt øjensynligt sted torsdag aften den femte marts, og her blev kvinden pænt spurgt til nogle meget personlige oplysninger: CPR-nummer og Nem-ID.

Det oplyste hun så. Hvorvidt stemmen angav at præsentere et pengeinstitut, skattevæsenet eller noget tredje, har kvinden ikke kunnet oplyse til politiet, der selvsagt er meget interesseret i at finde ud af, hvem der så groft franarrede kvinden hendes opsparing.

- Vi kan følge, hvor pengene er sendt hen. Ellers har vi faktisk ikke noget at gå efter på nuværende tidspunkt, siger vagthavende i Hobro onsdag formiddag.

At det store beløb var forsvundet opdagede kvinden øjensynligt ikke selv. Det var et medlem af familien, der kunne konstatere at de 400.000 kroner var forsvundet uden gyldig grund.

Politi og myndigheder advarer til stadighed mod at udlevere fortrolige oplysninger til mennesker, der ikke kan dokumentere at de har behov for dem.

Hvorvidt kvinden vil kunne få erstatning fra sit pengeinstitut, hvis svindleren ikke afsløres, er et åbent spørgsmål.