Tennisklub graver dybt i klubkassen for at kunne tilbyde padeltennis

Ved siden af sine færdigheder på tennisbanen har formand for Aars Tennisklub, Jesper Hartvig Kristensen, en kvalitet, som her og nu heller ikke er helt uvæsentlig i klubsammenhæng: Han er ansat i faderens entreprenørfirma og er dermed fuldbefaren, når det handler om at håndtere en gravko....

Lige præcis den ekspertise håber Jesper Hartvig Kristensen inden længe på at få brug for, når tennisklubben i Aars - efter planen - går i gang med at erstatte klubbens nuværende, nedslidte hardcourtbane med to splinternye padelbaner og tre mini-tennisbaner. Et projekt til i alt lige knap 1,5 mio. kroner.

Formand for Aars Tennisklub, Jesper Hartvig Kristensen - får brug for sine færdigheder som gravko-chauffør, når klubbens gamle hardcourtbane efter planen skal brækkes op til fordel for to nye padel- og tre nye minitennis-baner. Foto: Kim Dahl Hansen

I regnestykket indgår bl. a. eget arbejde for op mod 200.000 kr. Herunder opbrækningen af den gamle hardcourt-bane, som formanden egenhændigt har påtaget sig at stå i spidsen for - med god hjælp fra entrenørfirmaets maskinpark.

Håbet er, at finansieringen kan være endeligt på plads til standerhejsningen sidst i april, og at de nye padel- og minitennisbaner herefter - i allerheldigste fald - skulle kunne ligge klar i løbet af juni.

- Under alle omstændigheder satser vi stærkt på at komme i gang her i løbet af 2022.

- Ja, vi kan nærmest slet ikke se for os, at det ikke skulle blive tilfældet, lyder det med stor overbevisning fra Jesper Hartvig Kristensen, kasserer Poul Erik Pedersen og Gert Rasmussen fra klubbens sponsorudvalg.

Aars Tennisklubs oprindelige plan om to indendørs padel-baner er nu skrinlagt til fordel for et udendørs padelprojekt i 1,5 mio. kroners-klassen. Her kigger formand Jesper Hartvig Kristensen og kasserer Poul Erik Pedersen nærmere på det reviderede projekt, som klubben stærkt håber på at kunne realisere her i løbet af 2022.Foto: Kim Dahl Hansen

Gik efter Rolls Royce-model

Indtil for nylig drømte Aars Tennisklub stadig om, at klubben - med hjælp fra Vesthimmerlands Kommune - kunne realisere et endnu mere ambitiøst padel-projekt i 4 mio. kroners-klassen.

Et egentligt byggeprojekt, centreret omkring to indendørs padelbaner.

Dette projekt lykkedes det dog ikke at få opbakning til i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger i byrådet, og på den baggrund har tennisklubben nu i stedet kastet sig ud i et projekt, som klubben forventer at kunne realisere for egne midler, spædet op med støtte fra fonde og lokale sponsorer.

Kasserer i Aars Tennisklub, Poul Erik Pedersen - kan vanskeligt se for sig, at det ikke skulle lykkes at realisere klubbens padeltennisbaner her i løbet af 2022. Foto: Kim Dahl Hansen

- Vi syntes lige så godt, vi fra starten kunne gå efter en Rolls Royce-model, men set i bakspejlet må vi nok også erkende, at timingen fra vores side godt kunne have været bedre.

- Kommunen står netop nu overfor at skulle investere over 100 mio. kr. i et nyt svømmecenter i Aars Vest, og derfor var det måske også lovlig optimistisk at forvente, at der samtidig ville falde penge af til et indendørs padelcenter i samme nabolag.

- På den anden side tør vi i Aars Tennisklub også dårligt vente med at komme i gang med at tilbyde padeltennis til vore medlemmer.

- Padeltennis er netop nu en af de hastigst voksende idrætter i Danmark, og flere af de tennisklubber, som vi normalt sammenligner os med, har inden for de senere år overhalet os på medlemstallet i kraft at, at de allerede har fået etableret padel-baner, konstaterer kasserer Poul Erik Pedersen, tidligere mangeårig formand for tennisklubben i Aars.

Siden 1997 har Aars Tennisklub som en af få tennisklubber i Nordjylland kunnet tilbyde indendørs tennis (og ricochet) i bygningen i baggrunden. Nu kan klubben med stor sandsynlighed også snart tilbyde to nye ketsjersports-grene: padel og picketball. Foto: Kim Dahl Hansen

Ny ketsjersport på vej

Aars Tennisklub toppede selv i årene omkring årtusindskiftet, da klubben på et tidspunkt talte over 300 medlemmer.

Efterfølgende har tennissporten været lidt nede i en bølgedal, men de senere år har tendensen igen været for opadgående.

Mens andre idrætsklubber har blødt medlemmer under corona-krisen, er omkring 35 nye kommet til i Aars Tennisklub, så klubben nu i alt tæller cirka 180 medlemmer, hvoraf omkring 30 procent er under 18 år.

Forventningen er, at de to kommende padeltennis-baner kan trække yderligere cirka 100 medlemmer til, så klubben igen kommer op i nærheden af de 300 medlemmer.

- Det er den tendens, vi har set i andre tennisklubber, så hvorfor skulle det ikke også kunne lade sig gøre i Aars?

- Ikke mindst socialt vil det kunne være med til at give klubben et kolossalt løft, forudser Poul Erik Pedersen.

Som et ekstra trækplaster påtænker Aars Tennisklub i forbindelse med det forestående baneprojekt også at introducere en helt ny ketsjersport: picketball, som specielt i USA er på hastig fremmarch i disse år.

Hvor padeltennis er en slags mellemting mellem tennis og squash, beskrives picketball som en blanding af tennis og bordtennis.

En picketballbane er stort set på samme størrelse som en mini-tennisbane.

- Så det er en ret let aktivitet at få med i projektet, og vi forventer helt sikkert, det bliver et hit som en sjov, alternativ aktivitet i Aars Tennisklub, bemærker Gert Rasmussen.

Medlemmer klar med lån

Som sponsoransvarlig har Gert Rasmussen netop nu travlt med at besøge lokale virksomheder og tilbyde dem tre eller fem års-sponsorater - mod at de så til gengæld kan tilbyde deres medarbejdere at spille padel og tennis i Aars Tennisklub.

Ambitionen er at hente i alt cirka 800.000 kroner hjem i form af støtte fra sponsorer og diverse fonde.

Derudover er klubben selv indstillet på at skulle hente et pænt sekscifret beløb op fra klubkassen.

- Og viser det sig i sidste ende, at vi alligevel kommer til at mangle likvid kapital, har vi fra en række medlemmer fået forhåndstilsagn om, at de vil skyde i alt 150.000 kr. ind i projektet i form af lån, opregner Gert Rasmussen og Poul Erik Pedersen.