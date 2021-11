Timelang politijagt: Flugtbilist kørte 160 km/t

HVALPSUND:En politipatrulje brugte mere end en time på at jagte en 50-årig mandlig bilist, som de troede var beruset. En assisterende patrulje fik standset flugtbilisten ved Hvalpsund.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg.

- Patruljen ser ham ved Aalestrup og tror, at han er beruset, så de beslutter sig for at standse ham. Men da de forsøger, prøver han at køre fra dem, fortæller vagtchefen.

Ville bare ikke standse

Turen gik fra Aalestrup sydpå til Ulbjerg, inden flugten gik nordpå forbi Strandby, Ranum, Løgstør og så tilbage ind i landet, inden flugtbilen blev standset af sømmåtter i Hvalpsund. Turen tog omkring en time, hvor politipatruljen var i hælene på den 50-årige mand.

- Han ville bare ikke standse. For at undgå en farlig situation var vi ikke oppe at skubbe til ham med vores bil. Det ville være for farligt, siger Jess Falberg.

Nummerpladen på bilen var ikke indregistreret. Den 50-årige er tidligere kendt for at køre med uregistrerede nummerplader. Manden har ukendt adresse, men hører hjemme i Vesthimmerland.

Vanvidskørsel

På den timelange politijagt var der ingen farlige situationer for andre kørende. Flugtbilisten overtrådte dog færdselsloven flere gange, mens han havde politiet bag sig.

- Der var blandt andet et sted, hvor han kørte 160 km/t i en zone, hvor man må køre 60 km/t, siger vagtchefen.

Det betyder, at hans bil konfiskeres for vanvidskørsel. Samtidig er politiet i gang med at undersøge, hvorfor den 50-årige kørte fra dem. Den første mistanke om kørsel i beruset tilstand er afkræftet, da den 50-årige var ædru.