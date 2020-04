To ældre kvinder i samme by bestjålet af fræk listetyv

GEDSTED:En spinkel mand iført en grå fleece-jakke.

Sådan lyder det foreløbige signalement af en fræk listetyv, som onsdag menes at have sneget sig ind på mindst to adresser i Gedsted.

På Hybenvej nåede beboeren, en 74-årig kvinde, lige akkurat at få et glimt af gerningsmanden. Forinden havde han set sit snit til at liste sig ind og stjæle 6-700 kroner fra en tegnebog, mens pengenes retmæssige ejerkvinde opholdt sig i et tilstødende rum.

På Holmmarkvej undgik listetyven behændigt at blive set, men meget tyder ifølge Himmerlands Politi på, at det også her var den spinkle mand i fleece-jakken, der var på spil.

Uden at lade sig anfægte af at beboeren på adressen, en 93-årig kvinde, var hjemme, sneg manden sig i de tidlige eftermiddagstimer ind og forsvandt med 500 kroner fra en pung og 600 kroner fra et skrin foruden et guldarmbånd og en guldhalskæde.