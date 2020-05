To anholdt for mistanke om at sætte hus i brand

VEGGER/GUNDERSTED:Mens Nordjyllands Beredskab onsdag havde travlt med at slukke brande i to huse med få kilometers mellemrum, havde Nordjyllands Politi travlt med at slå kloen i to personer, de mener står bag den ene brand - Gunderstedvej 44 i Gundersted mellem Aars og Løgstør.

Det oplyser vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Nordjyllands Beredskab i Aars var først kaldt ud til en brand på Halsmandsbrovej 24 mellem Vegger og Ejdrup. Her udbrændte beboelsesdelen af den ældre landejendom.

Få timer efter blev beredskabet kaldt til brand i huset i Gundersted ca. seks kilometer derfra.

- Den brand mistænker vi for at være påsat, og i den forbindelse har vi anholdt to personer i sagen.

- Kan du sige noget om de anholdte?

- Nej, det kan jeg ikke kommentere på. Vi efterforsker sagen, og jeg har ikke yderligere kommentarer.

- Kan du sige noget om, hvorfor I mistænker, at branden er påsat?

- Det er vores undersøgelser på stedet, der gør, at vi mistænker det.

- Kan du be- eller afkræfte, at der er en sammenhæng mellem branden på Gunderstedvej og den på Halsmandsbrovej?

- Det kan jeg ikke kommentere på nuværende tidspunkt.

Skal der ske en fremstilling i grundlovsførhør af de anholdte?

- Det ved jeg ikke endnu. Vi har som sagt to anholdte og efterforsker sagen, men om der er nogen, der skal fremstilles, kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Det finder vi først ud af senere.

