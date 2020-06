To betjente overfaldet på asylcenter

RANUM:To betjente fra Nordjyllands Politi blev torsdag aften overfaldet i forbindelse med en tvangsfjernelse, der fandt sted på centeret. Det oplyser vagtchef Jess Fallberg fra Nordjyllands Politi.

- Overfaldet sker i forbindelse med, at de er ude for at assistere kommunens familieafdeling, idet en 15-årig pige skal fjernes. Det reagerer pigens to brødre, der er 17 og 21 år gamle, på - og der overfalder de to betjente, siger Jess Fallberg.

Den ene betjent blev slået i ansigtet med 3-4-5 knytnæveslag, mens den anden betjent blev udsat for at blive taget med et kvælertag og forsøgt væltet omkuld.

- Det lykkedes dog ikke, og det endte med, at det blev overfaldsmanden, der kom ned at ligge, siger Jess Fallberg.

Der blev tilkaldt forstærkning til stedet, og det lykkedes af få anholdt de to brødre. De skal afhøres og i løbet af fredag vil man tage stilling til, om de skal fremstilles i et grundlovsforhør, sigtet efter Straffelovens paragraf 119, der populært kaldes for vold mod embedsmand i funktion.

De to betjente fik begge mindre skrammer i forbindelse med overfaldet, og blev kørt til sygehuset for at blive set efter. Ingen af dem fik dog mere alvorlige skader, oplyser Jess Fallberg.

Politiets assistance i forbindelse med en tvangsfjernelse er rutinemæssig - derimod er det heldigvis langt fra hverdag, at reaktionerne i forbindelse med en tvangsfjernelse er så voldsomme, som de var i Ranum torsdag aften.