To døde, men Corona-smitte er stoppet på ældrecenter

AARS:Knap tre uger efter, at der blev fundet covid 19-smitte blandt både beboere og personale på ældrecentret Solvang i Aars, meldes udbruddet under kontrol.

To af de fire smittede beboere, man testede sig frem til tidligt i april, er ganske vist døde. Men virussen lader ikke til at have spillet den afgørende rolle for dødsfaldene, og der er ikke konstateret flere smittede.

Ros til personalet

Dengang konstaterede man også at ni ud af 28 medarbejdere var smittet med corona-virus. De er dog enten raskmeldte eller tæt på at være det, fortæller Anne Krøjer, direktør for sundheds- og kulturforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune.

- Det skyldes blandt andet en stor indsats af personalet, der fik inddæmmet smitten, at den ikke har spredt sig yderligere, forklarer hun.

Tester efter skøn

Ifølge hende har der ikke været konstateret smitte på kommunens øvrige plejehjem. Dog har en person, der var henvist til en midlertidig plejeplads været smittet, ligesom der har været et tilfælde i hjemme- og sygeplejen i Aars. Dog ikke i alvorligere grad.

- Vi tester også mere end vi gjorde i starten. Men det er noget der beror på et individuelt skøn hvornår der skal testes. Det er ikke nok at føle sig syg, siger Anne Krøjer.

I Vesthimmerlands Kommune følger man spændt udviklingen i Aalborg, hvor man vil tilbyde at teste raske medarbejdere på sundhedsområdet. Det venter Anne Krøjer også at man kommer til i Vesthimmerland, når erfaringerne fra Aalborg er gjort op.

Overvejer åbning

I øjeblikket overvejer embedsmænd og politikere i kommunen hvorvidt man skal åbne ældrecentre op for besøg, sådan som reglerne nu giver mulighed for.

I Aarhus kan familier nu besøge ældre på plejehjem, hvis de lover at at tage visse forholdsregler. For eksempel at møderne skal foregå i fri luft, besøget må højst vare en halv time, og alle skal spritte sig af lige før og lige efter mødet.

- Det er jo heller ikke sundt at være så meget alene, som mange ældre er lige nu. Vi er dog ikke nået til en endelig beslutning for hvad vi gør, siger borgmester Per Bach Laursen (V).