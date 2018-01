To Løgstør-hoteller under samme hat

LØGSTØR: Løgstør Parkhotel overtager på torsdag - 1. februar - driften af Hotel du Nord på havnefronten i Løgstør.

Efter tre år på Hotel du Nord stopper Jan Storgaard som forpagter - hans selskab Løgstør Havnefront IVS er netop taget under konkursbehandling.

På trods af konkursen forbliver Jan Storgaard på posten som daglig leder af hotellet.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ikke har kunnet få de økonomiske ender til at nå sammen, selvom vi har knoklet op mod 100 timer om ugen.

- Derfor har jeg haft en dialog med indehaveren af parkhotellet, Torben Larche, omkring mulighederne, og det er endt ud med en løsning, hvor han overtager forpagtningen - og jeg forbliver som leder af hotellet, siger Jan Storgaard.

Fra nul til fuld ordrebog

Familien Storgaard har på tre år formået at køre hotellet op fra en tom ordrebog til en fyldt ordrebog. Men det til trods er driftsselskabet altså gået konkurs.

- Udbyttet har desværre ikke stået mål med indsatsen - det er ærgerligt, men det er sådan det er, konstaterer Jan Storgaard.

Nye muligheder

- Jan Storgaard er jo tidligere direktør her på Løgstør Parkhotel, så vi har drøftet muligheder omkring overtagelse gennem den seneste tid, siger Torben Larche, der fortæller at de to hoteller som gode kolleger gennem årene har hjulpet hinanden og sørget og henvise gæster til hinanden.

- Men det er klart, at vores overtagelse af forpagtningen åbner op for nogle nye muligheder, siger Torben Larche.