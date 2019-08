To mænd fængslet for køllevold i Aars

AARS: To mænd på 31 og 54 år blev ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg mandag varetægtsfængslet fire uger, sigtet for køllevold og trusler mod en mand i Aars.

Begge nægter sig skyldige, og den ene af mændene har kæret fængslingen til landsretten, oplyser anklager Eva Madsen fra Nordjyllands Politi.

Ifølge politiets sigtelse har de to mænd udsat en 45-årig mand i Aars for vold både lørdag og søndag. Første gang skulle de have taget den 45-årige med på en køretur, og han fik flere knytnæveslag i ansigtet. Og det var også her de angiveligt truede ham for at undgå, at han kontaktede politiet

Søndag opsøgte de to mænd igen den 45-årige i hans hjem. Her skulle de blandt andet have tvunget hans hoved ned i vandet i en havepool samt slået ham i hovedet med trækølle. Samt sparket ham i hovedet og maven, ifølge sigtelsen.

Politiet dukkede op søndag, og de to mænd blev anholdt, mens den 45-årige blev bragt til tjek på skadestuen. Politiet kan ikke oplyse, hvilke skader den 45-årige har fået.

Politikommissær Preben Møller fra Nordjyllands Politi har fortalt, at motivet til volden tilsyneladende er gæld.