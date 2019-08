To mænd opsøgte og begik vold mod offer flere dage i træk

AARS: To mænd fra Hobro på henholdsvis 31 og 54 år blev søndag sidst på eftermiddagen anholdt på en adresse på Gislumvej i Aars.

Forinden da havde de begået kvalificeret vold mod en 45-årig mand, som også er stedets beboer.

Men det var allerede dagen før - lørdag - at den 45-årige første gang blev opsøgt af de to mænd. Her tog de ham med på en køretur, hvor han blev udsat for forskellige former for vold i bilen.

Politikommissær Preben Møller fra Nordjyllands Politi oplyser, at den 45-årige efterfølgende blev undersøgt på sygehuset for eventuelle skader.

Preben Møller fortæller desuden, at begge mænd er gamle kendinge af politiet, og at motivet til voldssagen efter alt at dømme har baggrund i indbyrdes gæld.

Mandag klokken 14.30 bliver de to mænd fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.