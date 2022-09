To nordjyder blev millionærer lørdag aften

NORDJYLLAND:Weekenden er formentlig blevet en hel del bedre for en nordjyde fra Løgstør - for det var her, at en nykåret millionær købte sin kupon og scorede syv skattefrie millioner kroner lørdag aften i ugens lottotrækning.

Kuponen blev købt i Løgstør Kiosk i Løgstør. Det oplyser Danske Spil.

Det er syvende gang, der sælges en vindende lottokupon i den nordjyske by. Første gang var helt tilbage i 1992, og seneste gevinst var i februar 2022 – og nu skete det altså endnu engang ved lørdag aftens trækning.

Men aftenens vinder er ikke den eneste, der har haft heldet med sig denne weekend.

Det blev nemlig til hele tre nye millionærer ved lørdagens lottotrækning. For der blev også trukket lod om 2 x 1 million kroner blandt alle spillede rækker.

Og den ene vinder havde købt sin kupon online - og personen kommer ligesom aftenens store lottovinder fra Nordjylland.

Danske Spil oplyser, at de endnu ikke har talt med de to heldige nordjyske vindere.