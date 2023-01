To nordjyske byer skal have billig fjernvarme fra naboen

ULLITS/FANDRUP/FARSØ:Billig fjernvarme fra naboen.

Det er hvad varmeforbrugerne i Ullits og Fandrup - kan se frem til fra nabobyen.

Politikerne i Vesthimmerlands Kommunes teknisk udvalg har netop sagt ja til, at varmeforbrugerne i de to små vesthimmerlandske landsbyer kan få fjernvarme fra storebror, Farsø Fjernvarmeværk.

Der er fjernvarme på vej til Ullits og Fandrup fra Farsø. Foto: Lars Pauli

Politikerne har givet grønt lys til, et projektforslag fra varmeværket i Farsø omkring fjernvarmeforsyningen, da projektet kræver godkendelse efter varmeforsyningsloven.

Bruger gas i dag

Fandrup og Ullits bliver er i dag gasforsynede områder, og forbrugerne forsynes primært med gas eller olie samt enkelte fastbrændselsfyr.

Projektforslaget vedrører forsyning af varme til Fandrup og Ullits fra Farsø Varmeværk ved etablering af ledningsnet til transmission og distribution af fjernvarme.

Etableringen af ledningsnettet består af en transmissionsledning, hovedledninger, ledninger i sidegader samt stikledninger.

Det overordnede ledningsnet etableres fra starten, mens stikledninger etableres løbende som husene tilkobles.

Fandrup ligger 1,5 km. vest for Farsø, og derfra er der ca. 4 km. til Ullits.

Kræver ikke udvidelse

Projektet kræver ikke udvidelse af eksisterende varmekapacitet hos Farsø Varmeværk.

Det er oplyst, at tilslutningstakten er antaget ud fra varmeværkets indledende møder og forhåndstilkendegivelser fra borgere i Fandrup og Ullits. På møderne har ca. 65 fra Fandrup og 75 fra Ullits vist positiv interesse. Der regnes med en starttilslutning på 60 procent, som øges med tre procent om året over fem år.

Analyse

Der er udarbejdet en bruger-, selskabs- og samfundsøkonomisk beregning for projektet for at belyse, hvilke konsekvenser udførelsen af projektet har for disse.

De brugerøkonomiske beregninger viser, at fjernvarmen er konkurrencedygtig med individuelle løsninger, herunder varmepumper.

Farsø Varmeværk ligger i den billige ende blandt varmeværker i Nordjylland - her kostede det i 2022 11.755 kr. at opvarme et standardhus på 130 kvadratmeter med et årligt varmeforbrug på 18,1 Mwh.