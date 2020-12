To nye politistationer i Nordjylland: - Det vil skabe tryghed

NORDJYLLAND:To nye politi-nærstationer kommer til Nordjylland. Det står klart efter det længede ventede politiforlig, der faldt på plads sent tirsdag aften.

De to nærstationer bliver etableret i Brønderslev og Vesthimmerlands Kommune.

Det vækker glæde ved borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen (V).

- Jeg er jo meget glad i dag, siger han.

Ved det seneste politiforlig i 2017 blev stationen i Løgstør lukket. Det samme blev lokalpolitiet i Aars. Selvom kriminaliteten i kommunen ikke er eksploderet, så vil nærstationen i kommunen alligevel gavne.

- Det her vil give folk tryghed, når de ser politiet i nærområdet. Det hjælper bare, når politimanden er kendt i lokalområdet. Når jeg er ude ved de ældre borgere, så snakker de om, hvornår de sidst har set en politimand, siger borgmesteren.

Nærstationerne vil hjælpe med at få responstiden for politisager ned, håber han.

Hvor skal de ligge?

Lokationen er den nye nærstation er endnu ikke fastsat, og ifølge borgmesteren bliver lokationen ikke bestemt politisk.

- Vurderingen kommer til at foregå på et fagligt niveau. Jeg kunne forestille mig, at politiet kommer til at blive spurgt, så beslutningen bliver ikke politisk, siger Per Bach Laursen.

Både Løgstør, Aars og Farsø er i spil til den nye politistation.

Også glæde i Brønderslev

Der er også glæde at spore i Brønderslev, som også får en politistation til byen.

- Det var dejligt, at det lykkedes. Vi har arbejdet på de indre linjer med at trække stationen til Brønderslev, blandt andet gennem vores nordjyske retsordfører Preben Bang Henriksen, siger Mikael Klitgaard (V).

Det er endnu ikke på plads, hvornår nordjyderne kan regne med at se flere politimænd i Vesthimmerland og Brønderslev.