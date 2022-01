To vil være boss på Livø: Nuværende forpagtere vil gerne fortsætte

LIVØ:Det bliver Naturstyrelsen Himmerlands valg blandt to aktuelle ansøgere, der afgør, hvem der de næste fem år skal være forpagter på Limfjordsøen Livø.

Opgaven omfatter fremtidig drift af kro, købmandsbutik, overnatningshuse, teltplads og lystbådehavn.

Naturstyrelsen er ejer af den fredede ø i Limfjorden, og for skovrider Bent Egede Andersen hos Naturstyrelsen Himmerland i Skørping kommer antallet af ansøgere ved fristens udløb her midt på ugen ikke som en stor overraskelse.

Skovrider hos Naturstyrelsen Himmerland med base i udkanten af Skørping Bent Egede Andersen. Arkivfoto: Henrik Louis

- Der er jo tale om en meget speciel forpagtning, og ved en fremvisning af faciliteterne på Livø 20. december for interesserede fremtidige forpagter deltog fire mulige ansøgere, påpeger han.

Valg af forpagter i næste uge

Allerede i dag, fredag, holder ledelsen for naturstyrelsen Himmerland et møde med deres jurister for nøje at gennemgå tilbudsmaterialet fra de to ansøgere.

Årsagen er, at der er sket en række ændringer i forpagtningsaftalen med et omfang, der har nødvendiggjort et nyt udbud af forpagtningen fra Naturstyrelsens side.

- Udbudsmaterialet kræver blandt andet, at ansøgerne skal fremlægge en forretningsplan for, hvordan de opstillede krav vil kunne opfyldes. Allerede midt i næste uge forventer vi her hos Naturstyrelsen at have afgjort hvem af de to aktuelle ansøgere, der vil blive valgt som forpagter på Livø de næste fem år fra kontraktens underskrivelse og frem til 31. december 2026 med mulighed for en forlængelse på yderligere op til fem år, forklarer Bent Egede Andersen og tilføjer:

- Naturstyrelsen er nemlig interesseret i et langvarigt samarbejde.

Forpagterpar brænder for Livø

Skovrideren ønsker ikke at oplyse, hvem de to aktuelle ansøgere er.

Nuværende forpagter på Livø Jesper Lynge Bergholdt afslører dog selv på sociale medier, at han er den ene af de to ansøgere til den ledige stilling.

- Jeg lavede et opslag på Facebook onsdag, hvor jeg meddelte, at jeg nu havde sendt min ansøgning til Naturstyrelsen. Siden er mit opslag indtil videre blevet delt af over 300 følgere, forklarer han.

Jesper Lynge Bergholdt erkender blankt, at han sammen med hustruen Ulla brænder for at få forlænget deres forpagtningsaftale med Naturstyrelsen.

De overtog forpagtningen på Livø for fem år siden i 2017, hvor øen indtil da havde oplevet en skarp nedadgående kurve i antal besøgende.

Livø er beliggende i Løgstør Bredning i Limfjorden 20 minutters sejlads fra Rønbjerg Havn, og øen er på 320 hektar. I 1977 blev den totalfredet og tre år senere overtaget af Naturstyrelsen, der også administrerer den. Arkivfoto: Michael Koch

- Rent teoretisk ville den nedadgående kurve uden ændringer betyde at de sidste gæster ville forlade Livø i 2025. Det var en ulykkelig situation, men heldigvis fik vi som nyt forpagterpar allerede det første år vendt kurven. Siden er det kun gået fremad, fordi vi sammen med foreninger og organisationer og andre har iværksat en række spændende aktiviteter og tiltag. Det gælder både en genoplivning af jazzfestivalen, der i 2021 var udvidet med Nordic Folk Festivall, samt at kroen i stor stil anvender øens egne mange spændende økologiske produkter, erklærer han og tilføjer:

-Hele denne spændende kombination af Livøs natur og biodiversitet er en udvikling, som vi som forpagterpar fortsat gerne vil være en aktiv del af. Også fordi det alt sammen rummer masser af forskellige udviklingsmuligheder på øen, blandt andet i den mørke tid uden for turistsæsonen med kulinariske oplevelser ved brug af årstidens bedste råvarer kombineret med oplevelser af den smukke natur på øen.