Tobias har fået ekstra travlt: Gæsterne kommer lige om lidt!

HVALPSUND:De første gæster kommer til marts, så der SKAL vi være klar...

Tobias Telling, der sammen med sin storebror Mark først på året købte den tidligere folkeskole, Louns-Alstrup Skole ved Hvalpsund, har fået ekstra travlt med at omdanne stedet til hotel, fest- og konferencecenter.

Brødrene har nemlig nu fået de første bookinger - de første gæster tjekker ind i festsalen til et stort selskab i foråret 2023.

Det sker nærmere betegnet i marts.

Byggeriet skal laves i etaper. Foto: Henrik Bo

Og indtil videre har brødrene kun fået lavet nedbrydningsarbejdet, men der skal speed på genopbygningen i de kommende måneder.

- Vi har haft godt gang i vores primære arbejde, så derfor er vi ikke kommet så langt, som vi egentlig gerne ville. Men vi er ved at være klar til at bygge op i de kommende måneder, så vi skal nok nå det, fortæller Tobias Telling, der oplyser, at arbejdet med at sætte den gamle skole i stand er delt op i fire etaper.

Første etape, der skal stå klar til foråret næste år, er selskabslokaler med plads til omkring 100 gæster samt køkken- og toiletfaciliteter.

Selve bygningerne er i god stand. Foto: Henrik Bo

Den sidste del - altså fjerde etape - bliver indretning af værelser i den gamle kommunale folkeskole, der blev nedlagt for en halv snes år siden.

Fritidsprojekt

Tobias Telling Puggaard købte tidligere i år sammen med sin storebror Mark skolen for at give den nyt liv ved at omdanne den til hotel, fest- og konferencecenter - det skulle være et fritidsprojekt for de to brødre.

Idéen opstod for halvandet år siden, da storebror Mark skulle giftes med sin udkårne, Loa. Her stod brudeparret og manglede et sted i Hvalpsundområdet, hvor de kunne holde en ordentlig bryllupsfest - og hvor de mange bryllupsgæster vel at mærke også kunne overnatte efter festen.

Det problem blev startskud til den vilde idé, der resulterede i købet af den nedlagt folkeskole på Lounshalvøen.

Denne lille sal bliver det første, der skal laves om - her skal der nemlig være plads til gæster til marts 2023. Foto: Henrik Bo

Indtil 2011 rummede bygningen folkeskole med elever til 7. klasse - og derefter var stedet i en periode sprogcenter for asylsøgere.

Der bliver 21 værelser, og den største fest/konferencesal kommer til at ligge i den gamle gymnastiksal. Her bliver der plads til 200 gæster.

Skolen blev brugt som folkeskole frem til 2011. Foto: Henrik Bo

Den lille festsal, der altså står klar til foråret 2023, vil kunne rumme omkring 100 gæster.

Efter åbningen af festfaciliteter i den mindste sal kommer der til at ske løbende ombygning og renovering af det resterende over de næste tre-fire år, lyder brødrenes planer.