Trafikuheld nær Aars: Kørte direkte ind i rundkørsel

AARS:Lørdag morgen måtte politiet rykke ud til et færdselsuheld nord for Aars. Her var en 28-årig kvindelig bilist kørt galt i rundkørslen ved Aggersundvej og Kelddalvej.

- Hun kom kørende af Kelddalvej, men da hun kom til rundkørslen, bremsede hun ikke og kørte direkte ind i den og ramte en jordvold, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Torben Larsen.

Ifølge Torben Larsen skyldes uheldet formentlig, at kvinden var påvirket af spiritus under kørslen.

- Vores patrulje var i ikke i tvivl om, at hun havde drukket for meget, da de ankom til stedet, siger Torben Larsen.

Kvinden kom ikke alvorligt til skade under uheldet og betjentene tog hende efterfølgende med til en blodprøve.

Der var ikke andre involveret i uheldet.