Tragedie: Mor og to børn omkommet i brand

ØSTRUP:De knap 300 indbyggere i den lille vesthimmerlandske by Østrup er mandag morgen stået op til en forfærdelig nyhed.

En 35-årig mor og hendes to børn, en dreng på fire år og en pige på syv, er natten til mandag omkommet i en lammende tragedie.

En mindre brand i deres lejlighed i Østergade udviklede så meget røg, at deres liv ikke stod til at redde.

Kl. 04.29 blev Nordjyllands Beredskab og Nordjyllands Politi alarmeret, og det var et chokerende syn, der mødte dem ved ankomsten. Lejligheden var så fyldt med røg, at røgdykkere blev sendt ind i lejligheden, hvor de fandt moderen og de to små børn døde.

Nordjyllands Politi er yderst sparsomme med oplysninger om årsagen til branden.

Årsagen til branden er indtil videre ukendt, og der foregår fortsat tekniske undersøgelser på stedet, oplyser Nordjyllands Politi.

- Det er meget tragisk. Vi er i gang med de tekniske undersøgelser af ejendommen nu, og det kommer vi til at arbejde med det meste af dagen. Derfor kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige noget om årsagen til branden og den kraftige røgudvikling, siger vicepolitiinspektør Henrik Skals, leder af vagtcentralen i Nordjyllands Politi.